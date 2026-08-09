Удар РФ по Одещині в ніч на 9 серпня: кількість постраждалих зросла до 13

До 13 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по Одещині в ніч на 9 серпня.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

"Наразі шестеро постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні, один у важкому стані, ще пʼятеро - у стані середньої важкості. Інші постраждалі отримують допомогу амбулаторно",- розповів посадовець.

Він додав, що всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога

Що передувало

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси. Є постраждалі та руйнування.

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