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Удар РФ по Одещині в ніч на 9 серпня: кількість постраждалих зросла до 13
До 13 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по Одещині в ніч на 9 серпня.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
"Наразі шестеро постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні, один у важкому стані, ще пʼятеро - у стані середньої важкості. Інші постраждалі отримують допомогу амбулаторно",- розповів посадовець.
Він додав, що всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога
Що передувало
Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси. Є постраждалі та руйнування.
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