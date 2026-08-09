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Удар РФ по Одесчине в ночь на 9 августа: число пострадавших возросло до 13
Число пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Одесской области в ночь на 9 августа возросло до 13 человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Состояние пострадавших
"В настоящее время шестеро пострадавших находятся на стационарном лечении, один в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно", — рассказал чиновник.
Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь
Что предшествовало
Напомним, что в ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами и ракетами территорию Одессы. Есть пострадавшие и разрушения.
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