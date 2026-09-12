Ракетний удар по Одесі: пошкоджено багатоповерхівку, 28 постраждалих, зокрема п’ятимісячна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж
Під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Кількість постраждалих у пошкодженому ворогом будинку в Одесі зросла до шести", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив. що усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють відповідні служби. Розгорнуті оперативні штаби для допомоги людям.
За даними місцевих телеграм-каналів, внаслідок атаки постраждав житловий комплекс в Аркадії.
Станом на 7:48 кількість постраждалих зросла до 12.
Начальник ОВА Олег Кіпер згодом повідомив, що внаслідок російського удару в Одесі вже 16 постраждалих, серед них п’ятимісячна дитина. Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Всім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків.
Станом на 9:54 кількість постраждалих зросла до 23. Семеро людей та дитина госпіталізовані.
Станом на 10:40 в Одесі вже 28 постраждалих. Серед них двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.
"Госпіталізовано чотирнадцять постраждалих, вісьмом медики надали допомогу на місці, шестеро після огляду відмовилися від госпіталізації. Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина - у важкому стані", - повідомив Кіпер.
Наслідки атаки
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