Двоє чоловіків загинули через ворожу атаку на Краматорськ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 вересня, російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, російський обстріл забрав життя двох чоловіків

Окупанти завдали удару по приватному сектору Краматорська. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль.



Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився господар оселі - від травм він загинув на місці.

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Загалом унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Наслідки атаки

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