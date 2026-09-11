Двоє чоловіків загинули через ворожу атаку на Краматорськ. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 вересня, російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, російський обстріл забрав життя двох чоловіків
Окупанти завдали удару по приватному сектору Краматорська. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль.
Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився господар оселі - від травм він загинув на місці.
Загалом унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.
Наслідки атаки
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