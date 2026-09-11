Двое мужчин погибли в результате вражеской атаки на Краматорск. ФОТОрепортаж
Сегодня, 11 сентября, российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, российский обстрел унес жизни двух мужчин.
Оккупанты нанесли удар по частному сектору Краматорска. В результате обстрела повреждены 21 частный дом и автомобиль.
Один из снарядов попал в жилой дом и полностью разрушил его. Под завалами оказался хозяин дома - от полученных травм он скончался на месте.
Всего в результате вражеской атаки погибли два человека.
Последствия атаки
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