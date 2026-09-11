Оккупанты казнили двух пленных нацгвардейцев вблизи Доброполья: начато расследование, - прокуратура
Начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления российскими военными - расстрела пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
2 сентября 2026 года двое военнослужащих Национальной гвардии Украины находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья в Донецкой области. Установлено, что украинских защитников, выполнявших боевую задачу, взяли в плен оккупанты. Впоследствии представители ВС РФ казнили их, расстреляв из автоматического оружия.
Устанавливаются обстоятельства происшествия
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - подчеркнули в прокуратуре.
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