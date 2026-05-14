Рашисты казнили более 300 украинских военнопленных, - Лубинец

Офис уполномоченного по правам человека в Украине зафиксировал данные о 337 преднамеренных казнях украинских военнопленных, совершенных российскими захватчиками.

Об этом в эфире телеканала рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

Казни воинов ВСУ

"Надругание над телами пленных украинских военных — это сознательная политика России. Все это подпадает под совершение военных преступлений. Это точно не единичные случаи — это уже такая система, которая максимально распространена среди российских военных", — говорит он.

Кто причастен к таким преступлениям — устанавливают, как правило, украинская разведка и правоохранительные органы.

Лубинец упомянул и о недавнем случае надругательства над телами погибших защитников 12 мая на Гуляйпольском направлении, когда по данным украинской разведки выяснилось, что рашисты отрубили головы погибшим воинам.

Уже есть реакция со стороны Мониторинговой миссии ООН в Украине, они зафиксировали этот факт, добавил чиновник.

Что этому предшествовало?

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.

Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.

