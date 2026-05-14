РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Казни украинских военнопленных Расстрел украинских военнопленных
2 637 11

Рашисты казнили более 300 украинских военнопленных, - Лубинец

Казни украинских военнопленных — сколько в 2026 году

Офис уполномоченного по правам человека в Украине зафиксировал данные о 337 преднамеренных казнях украинских военнопленных, совершенных российскими захватчиками.

Об этом в эфире телеканала рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Казни воинов ВСУ

"Надругание над телами пленных украинских военных — это сознательная политика России. Все это подпадает под совершение военных преступлений. Это точно не единичные случаи — это уже такая система, которая максимально распространена среди российских военных", — говорит он.

Кто причастен к таким преступлениям — устанавливают, как правило, украинская разведка и правоохранительные органы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осквернение тел погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: ОГП начало расследование военного преступления РФ

Лубинец упомянул и о недавнем случае надругательства над телами погибших защитников 12 мая на Гуляйпольском направлении, когда по данным украинской разведки выяснилось, что рашисты отрубили головы погибшим воинам.

Уже есть реакция со стороны Мониторинговой миссии ООН в Украине, они зафиксировали этот факт, добавил чиновник.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.
  • Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самой младшей жертве сексуального насилия со стороны военных РФ было 4 года, - Лубинец

Автор: 

военнопленные (1270) казнь (130) Лубинец Дмитрий (560) военные преступления (1587)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
2020рік !

батько загиблого сержанта Журавля
показать весь комментарий
14.05.2026 22:59 Ответить
+14
поки друзі Оманської Гниди та невідомий Вова будували маєтки "Династія" - в цей час гвалтували та вбивали дітей і немовлят в Бучі та Ірпені
показать весь комментарий
14.05.2026 23:01 Ответить
+12
Як би не розмінували чонгар і не вивезли за три дня всю зброю з нової каховки то можна було би десятки тисяч людей врятувати..Верещучку на шатли і на чонгарі залишити!
показать весь комментарий
14.05.2026 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки військових Оманська Гнида здала ?

де азовці з Маріуполя zельона гнида лубінець?!
показать весь комментарий
14.05.2026 22:58 Ответить
2020рік !

батько загиблого сержанта Журавля
показать весь комментарий
14.05.2026 22:59 Ответить
Як би не розмінували чонгар і не вивезли за три дня всю зброю з нової каховки то можна було би десятки тисяч людей врятувати..Верещучку на шатли і на чонгарі залишити!
показать весь комментарий
14.05.2026 22:59 Ответить
поки друзі Оманської Гниди та невідомий Вова будували маєтки "Династія" - в цей час гвалтували та вбивали дітей і немовлят в Бучі та Ірпені
показать весь комментарий
14.05.2026 23:01 Ответить
Продовжують знаходить все нові могили... Сьогодні бачив знайомого. Розказував, що в одному з приміських сіл, під час блокади, кацапня захопила двох чоловіків. Один - колишній АТОвець, а інший - колишній поліцейський. Забрали з собою, і кудись повезли. Недавно собака, в полі, знайшла могилу. Два тіла. Впізнали, бо у одного, в кишені одягу, паспорт був...
показать весь комментарий
14.05.2026 23:14 Ответить
ви знаєте ,шо слово кацап , яким в давнину наші предкі обізвали ординців , це живодер ...і вони такими і залишилися ...
показать весь комментарий
14.05.2026 23:21 Ответить
І після цього хтось вірить що між нами можливий якийсь мір?
показать весь комментарий
14.05.2026 23:29 Ответить
"Око за око, зуб за зуб..."
показать весь комментарий
15.05.2026 00:16 Ответить
Це вже голокост для ООН чи ще не дотягує по критеріям? Чи те що наших воїнів страчують то таке пустяки да шалости мальчиков в трусиках яких треба понять и простить. Я вже не кажу нічого про цивільних яких кацапи гвалтували та стратили
показать весь комментарий
15.05.2026 00:23 Ответить
Бачте як, злий "слуга" захотів стати нашим вироком...
показать весь комментарий
15.05.2026 10:43 Ответить
 
 