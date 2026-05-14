Рашисти стратили понад 300 українських полонених військових, - Лубінець
Офіс уповноваженого з прав людини в Україні зафіксував дані про 337 свідомих страт російськими загарбниками українських військовополонених.
Про це в телеефірі розповів омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Страти воїнів ЗСУ
"Наруга над тілами полонених українських військових — це свідома політика Росії. Все це підпадає під скоєння воєнних злочинів. Це точно не поодинокі випадки –– це вже така система, яка максимально розповсюджується серед російських військових", - каже він.
Хто причетний до таких злочинів –– встановлюють, як правило, українська розвідка та правоохоронні органи.
Лубінець згадав і про нещодавній випадок наруги над тілами полеглих захисників 12 травня на Гуляйпільському напрямку, коли з даних української розвідки виявилося, що рашисти відрубали голови загиблим воїнам.
Уже є реакція з боку Моніторингової місії ООН в Україні, вони зафіксували цей факт, додав посадовець.
Що передувало?
де азовці з Маріуполя zельона гнида лубінець?!
батько загиблого сержанта Журавля