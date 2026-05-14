Страти українських військовополонених Розстріл українських військовополонених
Рашисти стратили понад 300 українських полонених військових, - Лубінець

Страти українських військовополонених - скільки у 2026 році

Офіс уповноваженого з прав людини в Україні зафіксував дані про 337 свідомих страт російськими загарбниками українських військовополонених.

Про це в телеефірі розповів омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Страти воїнів ЗСУ

"Наруга над тілами полонених українських військових — це свідома політика Росії. Все це підпадає під скоєння воєнних злочинів. Це точно не поодинокі випадки –– це вже така система, яка максимально розповсюджується серед російських військових", - каже він.

Хто причетний до таких злочинів –– встановлюють, як правило, українська розвідка та правоохоронні органи.

Лубінець згадав і про нещодавній випадок наруги над тілами полеглих захисників 12 травня на Гуляйпільському напрямку, коли з даних української розвідки виявилося, що рашисти відрубали голови загиблим воїнам.

Уже є реакція з боку Моніторингової місії ООН в Україні, вони зафіксували цей факт, додав посадовець.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.
  • Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено.

військовополонені страта Лубінець Дмитро воєнні злочини
2020рік !

батько загиблого сержанта Журавля
14.05.2026 22:59 Відповісти
поки друзі Оманської Гниди та невідомий Вова будували маєтки "Династія" - в цей час гвалтували та вбивали дітей і немовлят в Бучі та Ірпені
14.05.2026 23:01 Відповісти
Як би не розмінували чонгар і не вивезли за три дня всю зброю з нової каховки то можна було би десятки тисяч людей врятувати..Верещучку на шатли і на чонгарі залишити!
14.05.2026 22:59 Відповісти
а скільки військових Оманська Гнида здала ?

де азовці з Маріуполя zельона гнида лубінець?!
14.05.2026 22:58 Відповісти
Продовжують знаходить все нові могили... Сьогодні бачив знайомого. Розказував, що в одному з приміських сіл, під час блокади, кацапня захопила двох чоловіків. Один - колишній АТОвець, а інший - колишній поліцейський. Забрали з собою, і кудись повезли. Недавно собака, в полі, знайшла могилу. Два тіла. Впізнали, бо у одного, в кишені одягу, паспорт був...
14.05.2026 23:14 Відповісти
ви знаєте ,шо слово кацап , яким в давнину наші предкі обізвали ординців , це живодер ...і вони такими і залишилися ...
14.05.2026 23:21 Відповісти
І після цього хтось вірить що між нами можливий якийсь мір?
14.05.2026 23:29 Відповісти
"Око за око, зуб за зуб..."
15.05.2026 00:16 Відповісти
Це вже голокост для ООН чи ще не дотягує по критеріям? Чи те що наших воїнів страчують то таке пустяки да шалости мальчиков в трусиках яких треба понять и простить. Я вже не кажу нічого про цивільних яких кацапи гвалтували та стратили
15.05.2026 00:23 Відповісти
 
 