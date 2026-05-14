Рашисти стратили понад 300 українських полонених військових, - Лубінець

Офіс уповноваженого з прав людини в Україні зафіксував дані про 337 свідомих страт російськими загарбниками українських військовополонених.

Про це в телеефірі розповів омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Страти воїнів ЗСУ

"Наруга над тілами полонених українських військових — це свідома політика Росії. Все це підпадає під скоєння воєнних злочинів. Це точно не поодинокі випадки –– це вже така система, яка максимально розповсюджується серед російських військових", - каже він.

Хто причетний до таких злочинів –– встановлюють, як правило, українська розвідка та правоохоронні органи.

Лубінець згадав і про нещодавній випадок наруги над тілами полеглих захисників 12 травня на Гуляйпільському напрямку, коли з даних української розвідки виявилося, що рашисти відрубали голови загиблим воїнам.

Уже є реакція з боку Моніторингової місії ООН в Україні, вони зафіксували цей факт, додав посадовець.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.

Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено.

