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Новости Казни украинских военнопленных Расстрел украинских военнопленных
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Оккупанты расстреляли украинского военнопленного возле Мирного на Донетчине: начато расследование, - прокуратура

Оккупанты расстреляли пленного возле Мирного

Начато расследование по факту расстрела оккупантами военнопленного в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, 22 июля 2026 года враг атаковал позиции ВСУ в районе Мирного, что в Волновахском районе. Во время выполнения боевого задания оккупанты взяли украинского защитника в плен и расстреляли его.

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сообщается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — подчеркнули в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафиксированы факты убийства врагом 306 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения, — Офис генпрокурора

Автор: 

военнопленные (1318) расстрел (555) Донецкая область (12982) Волновахский район (377) Мирное (8)
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Топ комментарии
+6
Як мінімум був на ЛБЗ. І тут не вказано, при яких обставинах він потрапив в полон. Можливо він знищив пару підарів, був поранений і скінчились набої. А кацапи у їхній п...дарській манері вчинили воєнний злочин.
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06.08.2026 15:23 Ответить
+4
Смерть рашистам. Вічна пам'ять Герою
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06.08.2026 15:07 Ответить
+2
В полон можна брати лише окупанта без руки. Для обміну.
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06.08.2026 15:13 Ответить

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