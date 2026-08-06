Оккупанты расстреляли украинского военнопленного возле Мирного на Донетчине: начато расследование, - прокуратура

Начато расследование по факту расстрела оккупантами военнопленного в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, 22 июля 2026 года враг атаковал позиции ВСУ в районе Мирного, что в Волновахском районе. Во время выполнения боевого задания оккупанты взяли украинского защитника в плен и расстреляли его.

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сообщается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к совершению указанного преступления.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — подчеркнули в прокуратуре.

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