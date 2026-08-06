УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12430 відвідувачів онлайн
Новини Страти українських військовополонених Розстріл українських військовополонених
4 726 14

Окупанти розстріляли українського військовополоненого біля Мирного на Донеччині: розпочато розслідування, - прокуратура

Окупанти розстріляли полоненого біля Мирного

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами військовополоненого у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, 22 липня 2026 року ворог атакував позиції ЗСУ в районі Мирного, що у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його.

Також читайте: Росіяни стратили полоненого бійця ЗСУ на Донеччині: відкрито справу

Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повідомляється, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, - Офіс генпрокурора

Автор: 

військовополонені (1183) розстріл (320) Донецька область (11620) Волноваський район (377) Мирне (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Як мінімум був на ЛБЗ. І тут не вказано, при яких обставинах він потрапив в полон. Можливо він знищив пару підарів, був поранений і скінчились набої. А кацапи у їхній п...дарській манері вчинили воєнний злочин.
показати весь коментар
06.08.2026 15:23 Відповісти
+4
Смерть рашистам. Вічна пам'ять Герою
показати весь коментар
06.08.2026 15:07 Відповісти
+2
В полон можна брати лише окупанта без руки. Для обміну.
показати весь коментар
06.08.2026 15:13 Відповісти

Завантаження...

 
 