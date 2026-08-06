Окупанти розстріляли українського військовополоненого біля Мирного на Донеччині: розпочато розслідування, - прокуратура

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами військовополоненого у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, 22 липня 2026 року ворог атакував позиції ЗСУ в районі Мирного, що у Волноваському районі. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його.

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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повідомляється, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в прокуратурі.

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