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Новини Страти українських військовополонених
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Росіяни стратили полоненого бійця ЗСУ на Донеччині: відкрито справу

Росіяни стратили полоненого бійця ЗСУ на Донеччині

Російські окупанти після допиту розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ поблизу села Ялта. Відкрито кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній прокуратурі Донецької області.

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За даними прокуратури, 13 липня 2026 року поблизу села Ялта Комарської громади російські окупанти взяли в полон військовослужбовця Збройних сил України. Після допиту, за версією слідства, один із військових РФ наказав стратити полоненого, а інший виконав наказ, розстрілявши українського захисника.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб з-поміж військовослужбовців РФ, причетних до його скоєння.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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