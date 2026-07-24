Окупанти "засудили" оборонця Маріуполя Ігоря Лему до 21 року колонії. ФОТО

Так званий "верховний суд" окупованої Донеччини ухвалив незаконний вирок захиснику Маріуполя, військовослужбовцю Національної гвардії України Ігорю Лемі. Його засудили до 21 року позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, окупанти звинуватили українського військового у нібито вбивстві мирного жителя в Маріуполі. За версією російського слідства, Ігор Лема виконував "злочинний план" та застрелив чоловіка.

Наголошується, що всі ці твердження ґрунтуються виключно на матеріалах російського слідства, яке не допускає ані міжнародних спостерігачів, ані незалежних адвокатів, ані публічного розгляду доказів.

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Понад чотири роки у полоні РФ

Фактично йдеться про чергове сфабриковане кримінальне переслідування захисника Маріуполя, якого вже понад чотири роки утримують у російському полоні.

"Загарбники дедалі частіше виносять так звані "вироки" українським військовополоненим. Це є елементом системної практики рф — карати українських військових не за злочини, а за сам факт опору російській окупації", - наголосили в міськраді.

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