Оккупанты "приговорили" защитника Мариуполя Игоря Лему к 21 году колонии. ФОТО
Так называемый "верховный суд" оккупированной Донецкой области вынес незаконный приговор защитнику Мариуполя, военнослужащему Национальной гвардии Украины Игорю Леми. Его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оккупанты обвинили украинского военного в якобы убийстве мирного жителя в Мариуполе. По версии российского следствия, Игорь Лема выполнял "преступный план" и застрелил мужчину.
Подчеркивается, что все эти утверждения основываются исключительно на материалах российского следствия, которое не допускает ни международных наблюдателей, ни независимых адвокатов, ни публичного рассмотрения доказательств.
Более четырех лет в плену РФ
Фактически речь идет об очередном сфабрикованном уголовном преследовании защитника Мариуполя, которого уже более четырех лет удерживают в российском плену.
"Захватчики все чаще выносят так называемые "приговоры" украинским военнопленным. Это является элементом системной практики РФ — наказывать украинских военных не за преступления, а за сам факт сопротивления российской оккупации", — подчеркнули в горсовете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль