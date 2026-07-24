Оккупанты "приговорили" защитника Мариуполя Игоря Лему к 21 году колонии. ФОТО

Так называемый "верховный суд" оккупированной Донецкой области вынес незаконный приговор защитнику Мариуполя, военнослужащему Национальной гвардии Украины Игорю Леми. Его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, оккупанты обвинили украинского военного в якобы убийстве мирного жителя в Мариуполе. По версии российского следствия, Игорь Лема выполнял "преступный план" и застрелил мужчину.

Подчеркивается, что все эти утверждения основываются исключительно на материалах российского следствия, которое не допускает ни международных наблюдателей, ни независимых адвокатов, ни публичного рассмотрения доказательств.

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Более четырех лет в плену РФ

Фактически речь идет об очередном сфабрикованном уголовном преследовании защитника Мариуполя, которого уже более четырех лет удерживают в российском плену.

"Захватчики все чаще выносят так называемые "приговоры" украинским военнопленным. Это является элементом системной практики РФ — наказывать украинских военных не за преступления, а за сам факт сопротивления российской оккупации", — подчеркнули в горсовете.

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