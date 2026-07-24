Россияне казнили пленного бойца ВСУ в Донецкой области: возбуждено дело
Российские оккупанты после допроса расстреляли пленного военнослужащего ВСУ вблизи села Ялта. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной прокуратуре Донецкой области.
По данным прокуратуры, 13 июля 2026 года вблизи села Ялта Комарской громады российские оккупанты взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины. После допроса, по версии следствия, один из военных РФ приказал казнить пленного, а другой выполнил приказ, расстреляв украинского защитника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военное преступление, повлекшее гибель человека.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц из числа военнослужащих РФ, причастных к его совершению.
В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
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