Окупанти стратили двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля: розпочато розслідування, - прокуратура
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину російськими військовими – розстрілу полонених військовослужбовців Національної гвардії України (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля в Донецькій області. Встановлено, що українських захисників, які виконували бойове завдання, взяли в полон окупанти. У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї.
Встановлюються обставин події
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в прокуратурі.
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