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Кіпер повідомив про пошкодження складів із гуманітарною допомогою на Одещині: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога, зокрема речі першої необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Фейсбуці.

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В Одеській області пошкоджено склади з гуманітарною допомогою

За словами Кіпера, через російську атаку також зазнала руйнувань будівля складу.

Попередньо, внаслідок удару постраждали двоє людей.

"Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо, постраждало двоє людей", – йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу
Атака на Одесу

Атака на Одесу

Атака на Одесу

Атака на Одесу

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Пожежу після атаки вже ліквідували

Як зазначив голова ОВА, пожежу, яка виникла через російську атаку, вже ліквідували.

Водночас роботи з усунення наслідків удару тривають. На місці працюють відповідні служби.

Повітряні сили Збройних сил України ввечері 10 вересня попереджали про рух реактивних безпілотників РФ, зокрема і в напрямку Одеси. 

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Автор: 

обстріл (36677) Одеса (5169) Одеська область (4203) атака (2069) Кіпер Олег (58) Одеський район (784)
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Топ коментарі
+11
дивно, чому ж склади з гуманітаркою так часто кацапи ********, то склади червоного хреста, то оон, то ще якихось фондів? може пора керівників цих фондів міняти? бо здається що гуманітарку миші з'їли, а пожежа допомогла трохи замісти мишині сліди.
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10.09.2026 22:16 Відповісти
+6
кіпера ще не зарезервували?
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10.09.2026 22:16 Відповісти
+4
Допоки живі Арахамія і Умеров та ЗЕ - все буде стерто з лиця землі.

Взагалі дивно як в країні де зброя всюди ці придурки живі? Чи українцям по приколу це все?
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10.09.2026 22:14 Відповісти

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