Кіпер повідомив про пошкодження складів із гуманітарною допомогою на Одещині: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога, зокрема речі першої необхідності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

В Одеській області пошкоджено склади з гуманітарною допомогою

За словами Кіпера, через російську атаку також зазнала руйнувань будівля складу.

Попередньо, внаслідок удару постраждали двоє людей.

"Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо, постраждало двоє людей", – йдеться у повідомленні.





Також читайте: Рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр". ВIДЕО

Пожежу після атаки вже ліквідували

Як зазначив голова ОВА, пожежу, яка виникла через російську атаку, вже ліквідували.

Водночас роботи з усунення наслідків удару тривають. На місці працюють відповідні служби.

Повітряні сили Збройних сил України ввечері 10 вересня попереджали про рух реактивних безпілотників РФ, зокрема і в напрямку Одеси.

Також читайте: Рашисти вдарили по Павлограду: 5 загиблих та 67 поранених, серед них – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)