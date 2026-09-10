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Кипер сообщил о повреждении складов с гуманитарной помощью на Одесчине: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате российского нападения были повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Facebook.

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В Одесской области повреждены склады с гуманитарной помощью

По словам Кипера, в результате российского удара также было разрушено здание склада.

Предварительно, в результате удара пострадали два человека.

"Также разрушениям подверглось здание склада. По предварительным данным, пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Атака на Одессу
Атака на Одессу

Атака на Одессу

Атака на Одессу

Атака на Одессу

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Пожар после атаки уже ликвидирован

Как отметил глава ОГА, пожар, возникший в результате российской атаки, уже ликвидирован.

В то же время работы по устранению последствий удара продолжаются. На месте работают соответствующие службы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины вечером 10 сентября предупреждали о движении реактивных беспилотников РФ, в том числе в направлении Одессы. 

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Автор: 

обстрел (35369) Одесса (8468) Одесская область (4745) атака (2064) Кипер Олег (54) Одесский район (767)
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Топ комментарии
+11
дивно, чому ж склади з гуманітаркою так часто кацапи ********, то склади червоного хреста, то оон, то ще якихось фондів? може пора керівників цих фондів міняти? бо здається що гуманітарку миші з'їли, а пожежа допомогла трохи замісти мишині сліди.
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10.09.2026 22:16 Ответить
+6
кіпера ще не зарезервували?
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10.09.2026 22:16 Ответить
+4
Допоки живі Арахамія і Умеров та ЗЕ - все буде стерто з лиця землі.

Взагалі дивно як в країні де зброя всюди ці придурки живі? Чи українцям по приколу це все?
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10.09.2026 22:14 Ответить

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