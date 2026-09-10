Кипер сообщил о повреждении складов с гуманитарной помощью на Одесчине: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате российского нападения были повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в Facebook.

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В Одесской области повреждены склады с гуманитарной помощью

По словам Кипера, в результате российского удара также было разрушено здание склада.

Предварительно, в результате удара пострадали два человека.

"Также разрушениям подверглось здание склада. По предварительным данным, пострадали два человека", — говорится в сообщении.





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Пожар после атаки уже ликвидирован

Как отметил глава ОГА, пожар, возникший в результате российской атаки, уже ликвидирован.

В то же время работы по устранению последствий удара продолжаются. На месте работают соответствующие службы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины вечером 10 сентября предупреждали о движении реактивных беспилотников РФ, в том числе в направлении Одессы.

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