Ракетный удар по Одессе: повреждена многоэтажка, 23 пострадавших, в том числе пятимесячный ребенок (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранним утром 12 сентября враг нанес ракетный удар по Одессе. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

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"Количество пострадавших в поврежденном врагом доме в Одессе возросло до шести", — говорится в сообщении.

Лысак отметил, что всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают соответствующие службы. Развернуты оперативные штабы для оказания помощи людям.

По данным местных Telegram-каналов, в результате атаки пострадал жилой комплекс в Аркадии.

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По состоянию на 7:48 количество пострадавших выросло до 12.

Начальник ОВА Олег Кипер впоследствии сообщил, что в результате российского удара в Одессе уже 16 пострадавших, в том числе пятимесячный ребенок. По меньшей мере, шесть госпитализированы, в том числе ребенок.

Всем оказывают необходимую помощь. На местах ударов идет ликвидация последствий.

По состоянию на 9:54 количество пострадавших возросло до 23. Семеро человек и ребенок госпитализированы.

По состоянию на 10.40 в Одессе уже 28 пострадавших. Среди них двое детей, в том числе пятимесячный младенец и 17-летний юноша.

"Госпитализированы четырнадцать пострадавших, восьми медики оказали помощь на месте, шестеро после осмотра отказались от госпитализации. Большинство пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один человек – в тяжелом состоянии", – сообщил Кипер.

Последствия атаки











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