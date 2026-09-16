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Новини Атака дронів на Одесу
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Внаслідок атаки росіян в Одесі загинула людина, пошкоджено гаражі та автомобілі

одеса

Вдень 16 серпня внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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  • Внаслідок атаки пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі.
  • За попередніми даними, на жаль, загинула одна людина.
  • На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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Одеса (5176) Одеська область (4216) Одеський район (793)
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