Внаслідок атаки росіян в Одесі загинула людина, пошкоджено гаражі та автомобілі

Вдень 16 серпня внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Внаслідок атаки пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі.

За попередніми даними, на жаль, загинула одна людина.

На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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