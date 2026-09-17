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Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после ночного удара РФ, - "Киевводоканал"
На левом берегу Киева во время обстрела частично приостанавливали водоснабжение.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В связи с обстрелами было частично приостановлено водоснабжение на левом берегу и понижено давление в некоторых районах на правом берегу. Специалисты оперативно восстановили работу объектов и предоставление услуги.
В настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, все объекты предприятия находятся в рабочем режиме", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами. ПВО сбила 131 цель.
- В результате ночного удара РФ по Киеву пострадали 16 человек, в том числе двое детей.
- Известно о повреждениях домов, учебных заведений и железнодорожных путей.
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