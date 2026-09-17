Последствия удара РФ по Киеву: повреждены дома, учебные заведения и железнодорожные пути. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского нападения на Киев пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные киевской полиции.

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Что известно?

"В ночь на 17 сентября российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского удара повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.



В городе повреждены жилые многоквартирные дома, учебные заведения, коммунальное здание, автомобили и железнодорожные пути", — говорится в сообщении.

Пострадали 16 человек, в том числе 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство пострадавших — жители поврежденного 16-этажного дома в Днепровском районе.

"На местах вражеских попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы.

Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами. ПВО сбила 131 цель.

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