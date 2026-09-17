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Новини Обстріли Києва
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Наслідки удару РФ по Києву: пошкоджено будинки, навчальні заклади та залізничну колію. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції Києва.

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Що відомо?

"У ніч на 17 вересня російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах.

У місті пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію", - йдеться в повідомленні.

Постраждали 16 осіб, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість з постраждалих - жителі пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі.

На місцях ворожих влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. 

Станом на 9:33 відомо про 18 постраждалих

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.

Читайте: Росія атакувала Одесу: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?

Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?
Наслідки удару по Києву 17 вересня: що відомо?

Автор: 

Київ (17044) обстріл (36772)
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Топ коментарі
+12
Zелена гнида, коли ми ьулемо бачити таки светлини з Параші яку ти любиш?
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17.09.2026 08:30 Відповісти
+8
белочка пришла?
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17.09.2026 08:47 Відповісти
+3
ні, це вже - бобер.
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17.09.2026 08:56 Відповісти

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