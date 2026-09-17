Наслідки удару РФ по Києву: пошкоджено будинки, навчальні заклади та залізничну колію. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції Києва.
Що відомо?
"У ніч на 17 вересня російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах.
У місті пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію", - йдеться в повідомленні.
Постраждали 16 осіб, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість з постраждалих - жителі пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі.
На місцях ворожих влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.
Станом на 9:33 відомо про 18 постраждалих
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.
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