Массированная атака на Киевскую область с использованием дронов и баллистического оружия: повреждены 33 объекта в четырёх районах (обновлено)

Российские оккупанты наносили удары по Киевской области практически весь вчерашний день, всю ночь и сегодня утром.

Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Массированная атака с использованием дронов и баллистического оружия была направлена на мирные населенные пункты и гражданские объекты.



Под ударом оказались Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы. Всего повреждено 33 объекта. Больше всего — в Броварском районе — 14, и Фастовском — 10", — говорится в сообщении

В результате ударов РФ повреждены частные дома, складские и производственные помещения, транспорт.

При этом погибших и пострадавших в Киевской области нет.

Ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.

Впоследствии стало известно, что во время утренней атаки вражеских дронов в Броварском районе повреждено складское помещение. Возник пожар, который ликвидируют соответствующие службы.

Погибших и пострадавших нет. Информация о масштабах повреждений уточняется.

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