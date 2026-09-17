Массированная атака на Киевскую область с использованием дронов и баллистического оружия: повреждены 33 объекта в четырёх районах (обновлено)
Российские оккупанты наносили удары по Киевской области практически весь вчерашний день, всю ночь и сегодня утром.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Массированная атака с использованием дронов и баллистического оружия была направлена на мирные населенные пункты и гражданские объекты.
Под ударом оказались Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы. Всего повреждено 33 объекта. Больше всего — в Броварском районе — 14, и Фастовском — 10", — говорится в сообщении
В результате ударов РФ повреждены частные дома, складские и производственные помещения, транспорт.
При этом погибших и пострадавших в Киевской области нет.
Ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.
Впоследствии стало известно, что во время утренней атаки вражеских дронов в Броварском районе повреждено складское помещение. Возник пожар, который ликвидируют соответствующие службы.
Погибших и пострадавших нет. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль