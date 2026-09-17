Россия атаковала 9 областей Украины: есть погибшие и раненые, среди пострадавших - дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска наносили удары по регионам Украины с применением ударных беспилотников, авиабомб, ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня. В результате атак есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети. Повреждены жилые дома, транспортная и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Кировоградская область: атакован объект критической инфраструктуры

В Кропивницком враг совершил очередную атаку. Целью стал объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОГА Андрей Райкович.

Ситуация в области находится под контролем и отслеживается. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Николаевская область: дроны атаковали поезд и транспортную инфраструктуру

В Николаевской области в течение суток российские войска применяли ударные БПЛА типа Shahed, сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.

Под атакой оказался поезд №122 по маршруту Киев — Николаев на участке между Новым Бугом и Баштанкой. Также враг атаковал транспортную инфраструктуру в Вознесенском районе. Там повреждено складское здание.

Пострадавших нет.

Кроме того, российские войска атаковали Очаковскую общину с помощью FPV-дрона. Люди не пострадали.

Запорожье и район: пять человек ранены

В Запорожской области за сутки зафиксировали 900 ударов по 50 населенным пунктам. В результате атак пять человек получили ранения, сообщил сопредседатель совета обороны области Иван Федоров.

По Запорожью нанесли шесть ракетных ударов. Также российские войска совершили 22 авиаудара.

Кроме того, зафиксировано 662 атаки БПЛА различных модификаций, пять обстрелов из РСЗО и 205 артиллерийских ударов.

Под ударами оказались Запорожье, Вольнянск, Орехов, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.

Херсонская область: один погибший и 14 раненых

В течение суток российские войска обстреливали Херсон и населенные пункты области с помощью авиации, дронов и артиллерии, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин

Под обстрелом оказались Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Степановка, Камышаны, Белозерка, Берислав, Нововоронцовка и другие населенные пункты.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены два многоэтажных дома и четыре частных дома. Также повреждения получили административное здание, магазин, газопровод и автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, ещё 14 получили ранения.

Донецкая область: двое погибших и пятеро раненых

За 16 сентября полиция зафиксировала 1211 обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области, сообщили в полиции области.

Под обстрелом оказались Краматорск, Славянск, Беленкое, Малотарановка, Маяки, Очеретино, Петровка Первая и Самойловка.

Повреждения получили 49 гражданских объектов, в том числе 32 жилых дома.

В Малотарановке в результате двух ударов один человек погиб, ещё один получил ранения. На трассе вблизи Маяков дрон FPV убил гражданского человека.

По Славянску российские войска нанесли девять ударов, в том числе с применением БПЛА и РСЗО "Смерч". Ранения получили два человека. Повреждены шесть частных домов, ресторан, помещение логистической компании, АЗС, хозяйственное сооружение и пять гражданских автомобилей.

В Беленьком в результате обстрела из РСЗО "Ураган" и артиллерии пострадали два человека, повреждены семь частных домов.

Краматорск подвергся ударам четырьмя авиабомбами КАБ-250 и БПЛА. Повреждены 16 частных домов и автомобиль.

Днепропетровская область: враг применил дроны и авиабомбу

Утром 17 сентября сообщалось об атаках на два района Днепропетровской области, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Богиновскую и Васильковскую громады. В результате ударов возникли пожары.

Харьковская область: повреждена гражданская инфраструктура

В течение суток российские войска атаковали 10 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Враг применил одну ракету, три КАБ, два БПЛА "Герань-2", два дрона "Молния" и пять FPV-дронов.

Повреждения получили гражданские объекты в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах.

В частности, повреждены СТО, частные и многоквартирные дома, автомобили, хозяйственное сооружение, грузовик, агрофирма, административное здание и складское помещение.

Медики также оказали помощь 62-летнему мужчине, пострадавшему 14 сентября в результате обстрела Циркунов.

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Сумская область: погиб мужчина, 15 человек пострадали

В Сумской области в течение суток под вражеским огнем находились 13 территориальных громад, сообщили в полиции области.

В Сумской громаде в результате ударов управляемыми авиабомбами погиб 64-летний мужчина. Ранения получили еще 11 человек, среди них двое 14-летних детей.

В Садовской громаде в результате атаки БПЛА пострадал 30-летний мужчина.

В Хутор-Михайловской громаде в результате удара дрона ранения получили три женщины в возрасте 78, 71 и 56 лет.

Кроме того, к медикам обратился 60-летний мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА 15 сентября в Середино-Будской громаде.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

Черниговская область: дрон атаковал фермерское хозяйство

Вечером 16 сентября российские войска атаковали фермерское хозяйство "Герань" в Сновской громаде. В результате удара возник пожар, который потушили спасатели, сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.

Всего за сутки враг нанес 25 ударов по Черниговской области. 14 из них пришлись на атаки FPV-дронами приграничных территорий.

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