Ракетный удар РФ по Запорожью: пострадали три человека
Утром 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг нацеливался на промышленные объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.
"Женщина и двое мужчин получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, российские ракеты попали в промышленные объекты. На одном из них возник пожар, также зафиксированы частичные разрушения зданий.
На местах ударов работают спасатели. Информация о последствиях атаки уточняется.
Что предшествовало?
Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате попадания по объекту инфраструктуры погиб мужчина, еще четверо женщин получили травмы.
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