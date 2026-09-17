Ракетный удар РФ по Запорожью: пострадали три человека

Утром 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг нацеливался на промышленные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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"Женщина и двое мужчин получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, российские ракеты попали в промышленные объекты. На одном из них возник пожар, также зафиксированы частичные разрушения зданий.

На местах ударов работают спасатели. Информация о последствиях атаки уточняется.

Что предшествовало?

Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате попадания по объекту инфраструктуры погиб мужчина, еще четверо женщин получили травмы.

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