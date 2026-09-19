Росіяни атакували Балаклію: загинули четверо мирних жителів. У місті оголошено день жалоби. ФОТО
Унаслідок російського обстрілу Балаклії Харківської області 18 вересня загинули четверо мирних жителів. У місті також виникла пожежа, пошкоджені приватні домоволодіння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.
Перший удар по одному з мікрорайонів міста російські війська завдали ввечері 18 вересня. На місці влучання виникла пожежа.
Спочатку в МВА повідомляли про двох загиблих і двох поранених. Постраждалих госпіталізували, їм надали необхідну медичну допомогу.
За уточненими даними, оприлюдненими вранці 19 вересня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів.
У приватних домоволодіннях пошкоджені дахи та вікна.
У громаді оголосили День жалоби
19 вересня у Балаклійській громаді оголосили День жалоби за загиблими.
На будівлях установ та організацій громади приспустили Державні Прапори України.
У МВА закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Пошуково-рятувальна операція
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль