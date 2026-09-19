Росіяни атакували Балаклію: загинули четверо мирних жителів. У місті оголошено день жалоби. ФОТО

Унаслідок російського обстрілу Балаклії Харківської області 18 вересня загинули четверо мирних жителів. У місті також виникла пожежа, пошкоджені приватні домоволодіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

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Перший удар по одному з мікрорайонів міста російські війська завдали ввечері 18 вересня. На місці влучання виникла пожежа.

Спочатку в МВА повідомляли про двох загиблих і двох поранених. Постраждалих госпіталізували, їм надали необхідну медичну допомогу.

За уточненими даними, оприлюдненими вранці 19 вересня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів.

У приватних домоволодіннях пошкоджені дахи та вікна.

У громаді оголосили День жалоби

19 вересня у Балаклійській громаді оголосили День жалоби за загиблими.

На будівлях установ та організацій громади приспустили Державні Прапори України.

У МВА закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

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