Росіяни вдарили по Балаклії ракетою: постраждав підліток, пошкоджені будинки (оновлено). ФОТО

Російські війська 19 вересня завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець, який зазнав гострої реакції на стрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ворог завдав ракетного удару по Балаклії.



Наразі відомо про одного постраждалого - 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають йому допомогу.



У місті пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж і адміністративну будівлю.

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Удар по Дергачах

Зранку 19 вересня російський FPV-дрон влучив у дорожнє покриття у Дергачах, повідомили у прокуратурі області

Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, який рухався вулицею. Жінка, яка перебувала в авто, звернулася за медичною допомогою. Лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.





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