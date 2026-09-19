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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни вдарили по Балаклії ракетою: постраждав підліток, пошкоджені будинки (оновлено). ФОТО

Російські війська 19 вересня завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець, який зазнав гострої реакції на стрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ворог завдав ракетного удару по Балаклії.

Наразі відомо про одного постраждалого - 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають йому допомогу.

У місті пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж і адміністративну будівлю.

Також дивіться: Росіяни атакували Балаклію: загинули четверо мирних жителів. У місті оголошено день жалоби. ФОТО

РФ атакувала Балаклію: постраждав 14-річний хлопець

Удар по Дергачах

Зранку 19 вересня російський FPV-дрон влучив у дорожнє покриття у Дергачах, повідомили у прокуратурі області

Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, який рухався вулицею. Жінка, яка перебувала в авто, звернулася за медичною допомогою. Лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Удар по Дергачах 19 вересня
Удар по Дергачах 19 вересня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала 7 областей України: загинули 14 людей, 52 поранені. ФОТОрепортаж

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Балаклія (301) Харківська область (3224) Ізюмський район (281)
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