Росіяни вдарили по Балаклії ракетою: постраждав підліток, пошкоджені будинки (оновлено). ФОТО
Російські війська 19 вересня завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець, який зазнав гострої реакції на стрес.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог завдав ракетного удару по Балаклії.
Наразі відомо про одного постраждалого - 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають йому допомогу.
У місті пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж і адміністративну будівлю.
Удар по Дергачах
Зранку 19 вересня російський FPV-дрон влучив у дорожнє покриття у Дергачах, повідомили у прокуратурі області
Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, який рухався вулицею. Жінка, яка перебувала в авто, звернулася за медичною допомогою. Лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.
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