РФ атакувала 7 областей України: загинули 14 людей, 52 поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби атакували Сумську, Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, серед постраждалих - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сумщина: троє загиблих і 15 поранених

За даними поліції, протягом доби російські війська завдали ударів по 26 населених пунктах у чотирьох районах Сумської області, повідомили у поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранення дістали чоловіки віком 58, 73, 71, 70 і 46 років, 7-річний хлопчик, а також жінки 67, 79 і 76 років та 13-річна дівчина.

Крім того, до медзакладу звернулися 24-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару КАБ, та 16-річний хлопець, травмований під час атаки дрона. Обоє постраждали 16 вересня.

У Конотопській громаді внаслідок ударів БпЛА поранені дві жінки - 61 та 35 років.

У Білопільській громаді через скидання боєприпасу з ворожого дрона загинув 33-річний чоловік, ще один, 35-річний, дістав поранення.

У Бездрицькій громаді пошкоджено будівлю приватного підприємства та два домоволодіння.

Миколаївщина: пошкоджені будинки та інфраструктура

Протягом доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed, повідомив т.в.о. начальник Георгій Решетілов.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок, автомобіль та вікна багатоквартирного будинку.

Дніпропетровщина: двоє людей постраждали

Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді виникла пожежа, пошкоджено амбулаторію.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька та Томаківська громади. Пошкоджено торговельний центр, інфраструктуру та автомобіль. 54-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували, 43-річна жінка лікується амбулаторно.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджено приватний будинок.

У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Херсонщина: загинули троє людей, п'ятеро поранені

Протягом доби російські війська атакували Херсон та 25 населених пунктів області авіацією, дронами та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін

Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, адміністративні будівлі, магазини, стільникову вежу, господарську споруду, газопровід та автомобілі.

За попередніми даними, внаслідок атак загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Водночас близько 11:10 російські війська обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Внаслідок удару загинула жінка, особу якої наразі встановлюють.

Також із небезпечних районів евакуювали дев'ятьох людей.

Запорізька область: за добу зафіксували 1015 ударів

Внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранені троє людей, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Загалом протягом доби російські війська завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах області.

Зафіксовано 15 авіаційних ударів, 758 атак БпЛА, вісім обстрілів із РСЗВ та 235 артилерійських ударів.

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель.

Донеччина: загинув чоловік, 13 людей поранені

Російські війська атакували 11 населених пунктів Донецької області. Загинув один цивільний, ще 13 людей дістали поранення, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

По Слов'янську росіяни вдарили двома КАБ-250. Поранені 10 цивільних. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, адміністративну будівлю, відділення експрес-доставки, шість магазинів, кафе, ринок, два автомобілі та дві вантажівки.

У Краматорську внаслідок удару FPV-дронів загинула одна людина, ще одна отримала травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад освіти та два автомобілі.

У Білозерську поранено цивільного, пошкоджено два приватні будинки.

У Микільському FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого людина отримала травми.

Також пошкодження зафіксовані в інших населених пунктах області.

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Харківщина: п'ятеро загиблих і 15 поранених

Протягом доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Липкуватівці Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, ще вісім людей постраждали.

У Великому Бурлуку поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 58 років і 73-річна жінка.

У Балаклії загинули чоловіки 60, 55 і 74 років та 71-річна жінка. Поранення отримали жінки 56, 58 і 80 років.

У Слатиному поранено 66-річного чоловіка.

По Індустріальному району Харкова російські війська завдали ракетного удару. Загалом по області застосували дві ракети, п'ять КАБ, два БпЛА типу "Молнія", п'ять FPV-дронів та 52 безпілотники, тип яких встановлюється. У Харкові пошкоджено складське приміщення та багатоквартирний будинок.

У Куп'янському районі пошкоджені складська будівля, кафе, три приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також дошкільний навчальний заклад.

В Ізюмському районі пошкоджено два будинки.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження автомобілів, приватних будинків, електропотяга та електромереж. У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю, у Чугуївському - склад та магазин.

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