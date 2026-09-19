РФ атакувала Одесу: пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля
Вночі 19 вересня російські загарбники вкотре атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти інфраструктури та адміністративна будівля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
Уночі в Одесі та районах області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників і ракет.
Близько 03:48 вибух пролунав в Одесі. Ще один вибух, близько 04:11, зафіксували в Одеському районі.
Наразі уточнюється інформація щодо наслідків атаки.
Перші наслідки
За даними телеграм-каналів, ворог завдав удару по офісу "Укрзалізниці".
Крім того, після атаки у деяких районах зникло світло та вода. У ДТЕК Одеські Електромережі повідомили, що у частині Пересипського, Приморського та Одеського районів зникло світло через локальну аварійну ситуацію. Фахівці вже виїхали на місце аварії для виконання ремонту та відновлення електропостачання.
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