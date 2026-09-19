РФ атакувала Одесу: пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля

Вночі 19 вересня російські загарбники вкотре атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти інфраструктури та адміністративна будівля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Уночі в Одесі та районах області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників і ракет.

Близько 03:48 вибух пролунав в Одесі. Ще один вибух, близько 04:11, зафіксували в Одеському районі.

Наразі уточнюється інформація щодо наслідків атаки.

Перші наслідки

За даними телеграм-каналів, ворог завдав удару по офісу "Укрзалізниці".

Крім того, після атаки у деяких районах зникло світло та вода. У ДТЕК Одеські Електромережі повідомили, що у частині Пересипського, Приморського та Одеського районів зникло світло через локальну аварійну ситуацію. Фахівці вже виїхали на місце аварії для виконання ремонту та відновлення електропостачання.

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