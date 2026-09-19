Працівники міськради Роман Трепалін та Алла Корнієнко загинули внаслідок удару РФ по Сумах

Внаслідок удару РФ по Сумах ввечері 18 вересня загинули двоє працівників виконавчого комітету Сумської міськради Алла Корнієнко та Роман Трепалін.

Про це повідомила заступниця міського голови Римма Бикова, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинули працівники Сумської міськради

"Сьогодні 18 вересня Суми знову пережили страшний вечір. Ворог завдав удару КАБом в багатоповерховий житловий будинок. Серед тих, чиї життя забрала ця атака, - двоє наших працівників виконавчого комітету Сумська міська рада Корнієнко Алла і Трепалін Роман. Чудові добрі люди та висококваліфіковані працівники. Це непоправна втрата для їхніх родин і велике горе для всіх нас", - написала вона.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що увечері 18 вересня російські керовані авіабомби влучили у багатоповерховий житловий будинок у місті Суми. Двоє людей загинули, щонайменше 7 поранені.

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