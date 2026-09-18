Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах: 2 загиблих та 7 поранених, серед них – дитина. ФОТО (оновлено)
Увечері 18 вересня російські керовані авіабомби влучили у багатоповерховий житловий будинок у місті Суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Наслідки атаки
"Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди", — написали в ОВА.
На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.
Є постраждалі
Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що є поранені внаслідок авіаудару 6-7 КАБами по місту.
- Одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки.
- Артем Кобзар уточнив, що станом на 22:00 відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу.
- Станом на 22:40 загинули двоє людей внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці у Сумах.
Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка.
Троє людей у важкому стані.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар: "
Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз в Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир".
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