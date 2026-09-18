УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11609 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини Удар по Сумах
1 316 11

Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах: 2 загиблих та 7 поранених, серед них – дитина. ФОТО (оновлено)

Увечері 18 вересня російські керовані авіабомби влучили у багатоповерховий житловий будинок у місті Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди", — написали в ОВА.

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила КАБами по промисловому та приватному сектору Сум: одна людина загинула і 9 - травмовані, зокрема двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Є постраждалі

Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що є поранені внаслідок авіаудару 6-7 КАБами по місту.

  • Одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки.
  • Артем Кобзар уточнив, що станом на 22:00 відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу.
  • Станом на 22:40 загинули двоє людей внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці у Сумах. 

    Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка.

    Троє людей у важкому стані.

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар: "

    Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз в Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Сумах: у лікарні помер 63-річний чоловік

Новина оновлюватиметься...

Обстріл міста Суми 18 вересня 2026 року
Обстріл міста Суми 18 вересня 2026 року

Автор: 

обстріл (36795) Сумська область (4962) Суми (1060) КАБ (624) Сумський район (721) війна в Україні (9247)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
КАБи найбільш руйнівна, дешева та масова зброя рашистів. П'ять років війни і нуль засобів протидії. Завдяки КАБам вони перемелюють в гравій міста та села, сунуться на фронті і немає голосів про те що з цим робити. Бо це як би локальна проблема прифронтової полоси України, але якщо нічого з цим не робити то завтра вони долетять і до вас.
показати весь коментар
18.09.2026 22:36 Відповісти
+3
Ворог ціленаправлено творить геноцид знищує український народ ,жодної заяви про злочини рашизму проти людяності ,як від української влади так і світової спільноти ,жодних антивоєних демонстрацій ,терорист бен ладен убив тисячі людей його ліквідували ,терорист путін убив сотні тисяч людей і мільйони вигнав з своїх домівок ,зруйнував сотні міст і сіл і ця фашиська істота як ні в чому не бувало існує.
показати весь коментар
18.09.2026 22:18 Відповісти
+3
Кому заявляти? Які антивоєнні демонстрації? Де? Для кого? Щоб що? Тільки підготовка і нарощування можливостей, замість потужного балаболістичного 3,14здєжа! Руzzкій нацизм мирними перемовинами на задовольниться...
показати весь коментар
18.09.2026 22:33 Відповісти

Завантаження...

 
 