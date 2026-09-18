Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах: 2 загиблих та 7 поранених, серед них – дитина. ФОТО (оновлено)

Увечері 18 вересня російські керовані авіабомби влучили у багатоповерховий житловий будинок у місті Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки атаки

"Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди", — написали в ОВА.

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.

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Є постраждалі

Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що є поранені внаслідок авіаудару 6-7 КАБами по місту.

Одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки.

Артем Кобзар уточнив, що станом на 22:00 відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — одна дитина . Медики надають усю необхідну допомогу.

. Медики надають усю необхідну допомогу. Станом на 22:40 загинули двоє людей внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці у Сумах. Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка. Троє людей у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар: " Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз в Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир".

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