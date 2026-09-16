РФ вдарила КАБами по промисловому та приватному сектору Сум: одна людина загинула і 9 - травмовані, зокрема двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня, російські війська завдали авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах міста Суми, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, зафіксовано влучання на двох локаціях міста: уражено промислову зону та будинки приватного сектору.

Попередньо відомо про 5 поранених. 50-річному чоловіку надають допомогу у лікарні Інформація щодо стану поранених уточнюється.

Пожежі, що сталися внаслідок удару, локалізуються. Також на одному з місць ударів виникло загорання автівок.

Повідомляється, що деталі щодо наслідків авіаудару уточнюються.

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Оновлена інформація

За останніми даними відомо про 6 постраждалих через удари КАБ по Сумах.

Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні.

На місці влучань зруйновані 2 житлові будинки. Ще 10 – пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти.

У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів росіян загинула людина, ще 9 - травмовані, серед яких двоє дітей.

Через атаки керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, цивільні автомобілі.

Рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях. Надавали допомогу постраждалим, ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали громадянам шукати вціліле майно.

Наслідки ударів









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