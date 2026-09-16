РФ ударила КАБами по промышленному и частному сектору Сум: один человек погиб и 9 - травмированы, в том числе двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, российские войска нанесли авиаудар с помощью КАБ по Ковпаковскому и Заречному районам города Сумы, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Григоров и начальник ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, зафиксированы попадания в двух точках города: пострадали промышленная зона и дома частного сектора.

Предварительно известно о 5 раненых. 50-летнему мужчине оказывают помощь в больнице. Информация о состоянии раненых уточняется.

Пожары, возникшие в результате удара, локализуются. Также на одном из мест ударов произошло возгорание автомобилей.

Сообщается, что подробности о последствиях авиаудара уточняются.

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Обновленная информация

По последним данным известно о 6 пострадавших из-за ударов КАБ по Сумам.

Четверо человек пострадали в результате попаданий по частному сектору, среди них 14-летняя девочка. Ей и еще двум взрослым врачи оказали помощь на месте. Один мужчина обследуется в больнице.

На месте попаданий разрушены 2 жилых дома. Еще 10 – повреждены. Также есть повреждения в учебном заведении.

В больнице находятся и двое мужчин, пострадавших из-за удара по промышленной зоне.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов россиян погиб человек, еще 9 - травмированы, среди них - двое детей.

Из-за атак управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские автомобили.

Спасатели одновременно работали на нескольких локациях. Оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали гражданам искать уцелевшее имущество.

Последствия ударов









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