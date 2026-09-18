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Новости Обстрелы Сумщины Удар по Сумам
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Удар РФ по многоэтажке в Сумах: 2 погибших и 7 раненых, среди них – ребенок. ФОТО (обновлено)

Обстрел города Сумы 18 сентября 2026 года

Вечером 18 сентября российские управляемые авиабомбы попали в многоэтажный жилой дом в городе Сумы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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Последствия атаки

"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города. К сожалению, произошло попадание в многоэтажный жилой дом. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - написали в ОВА.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки пока уточняется.

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Есть пострадавшие

Начальник Сумской городской военной администрации сообщил, что ранены в результате авиаудара 6-7 КАБами по городу.

  • Одним из попаданий поражена жилая застройка в Ковпаковском районе. Потерпели удар по меньшей мере 4 многоэтажки.
  • Артем Кобзарь уточнил, что по состоянию на 22:00 известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.
    По состоянию на 22:40 погибли два человека в результате удара КАБ по многоэтажке в Сумах. Известно уже также о семи пострадавших. Среди них – 13-летняя девочка. Три человека в тяжелом состоянии.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар: "Именно о необходимости остановить такие жестокие удары против жизни каждый день говорит Украина. Буквально сейчас у Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал, что справедливое давление будет и войну нужно завершать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов таки станет законом и его рычаги помогут".

Обстріл міста Суми 18 вересня 2026 року
Обстріл міста Суми 18 вересня 2026 року

Автор: 

обстрел (35485) Сумская область (4531) Сумы (1474) КАБ (614) Сумский район (715) война в Украине (9190)
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Топ комментарии
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Ворог ціленаправлено творить геноцид знищує український народ ,жодної заяви про злочини рашизму проти людяності ,як від української влади так і світової спільноти ,жодних антивоєних демонстрацій ,терорист бен ладен убив тисячі людей його ліквідували ,терорист путін убив сотні тисяч людей і мільйони вигнав з своїх домівок ,зруйнував сотні міст і сіл і ця фашиська істота як ні в чому не бувало існує.
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18.09.2026 22:18 Ответить
+4
Кому заявляти? Які антивоєнні демонстрації? Де? Для кого? Щоб що? Тільки підготовка і нарощування можливостей, замість потужного балаболістичного 3,14здєжа! Руzzкій нацизм мирними перемовинами на задовольниться...
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18.09.2026 22:33 Ответить
+4
КАБи найбільш руйнівна, дешева та масова зброя рашистів. П'ять років війни і нуль засобів протидії. Завдяки КАБам вони перемелюють в гравій міста та села, сунуться на фронті і немає голосів про те що з цим робити. Бо це як би локальна проблема прифронтової полоси України, але якщо нічого з цим не робити то завтра вони долетять і до вас.
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18.09.2026 22:36 Ответить

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