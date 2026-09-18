Удар РФ по многоэтажке в Сумах: 2 погибших и 7 раненых, среди них – ребенок. ФОТО (обновлено)
Вечером 18 сентября российские управляемые авиабомбы попали в многоэтажный жилой дом в городе Сумы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
Последствия атаки
"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города. К сожалению, произошло попадание в многоэтажный жилой дом. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - написали в ОВА.
На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки пока уточняется.
Есть пострадавшие
Начальник Сумской городской военной администрации сообщил, что ранены в результате авиаудара 6-7 КАБами по городу.
- Одним из попаданий поражена жилая застройка в Ковпаковском районе. Потерпели удар по меньшей мере 4 многоэтажки.
- Артем Кобзарь уточнил, что по состоянию на 22:00 известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.
По состоянию на 22:40 погибли два человека в результате удара КАБ по многоэтажке в Сумах. Известно уже также о семи пострадавших. Среди них – 13-летняя девочка. Три человека в тяжелом состоянии.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар: "Именно о необходимости остановить такие жестокие удары против жизни каждый день говорит Украина. Буквально сейчас у Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал, что справедливое давление будет и войну нужно завершать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конце концов таки станет законом и его рычаги помогут".
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