РФ атаковала Одессу: повреждены инфраструктура и административное здание

Ночью 19 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу. В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры и административное здание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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Ночью в Одессе и районах области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников и ракет.

Около 03:48 в Одессе прогремел взрыв. Еще один взрыв, около 04:11, зафиксировали в Одесском районе.

В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки.

Первые последствия

По данным Telegram-каналов, враг нанес удар по офису "Укрзализныци".

Кроме того, после атаки в некоторых районах пропало электричество и вода. В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в части Пересыпского, Приморского и Одесского районов пропало электричество из-за локальной аварийной ситуации. Специалисты уже выехали на место аварии для проведения ремонта и восстановления электроснабжения.

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