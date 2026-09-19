Сотрудники горсовета Роман Трепалин и Алла Корниенко погибли в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах

В результате удара РФ по Сумам вечером 18 сентября погибли двое сотрудников исполнительного комитета Сумского горсовета — Алла Корниенко и Роман Трепалин.

Об этом сообщила заместитель мэра Римма Быкова, передает Цензор.НЕТ.

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Погибли сотрудники Сумского горсовета

"Сегодня, 18 сентября, Сумы вновь пережили страшный вечер. Враг нанес удар КАБом по многоэтажному жилому дому. Среди тех, чьи жизни унесла эта атака, — двое наших сотрудников исполнительного комитета Сумского городского совета: Алла Корниенко и Роман Трепалин. Замечательные добрые люди и высококвалифицированные сотрудники. Это невосполнимая утрата для их семей и большое горе для всех нас", — написала она.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября российские управляемые авиабомбы попали в многоэтажный жилой дом в городе Сумы. Два человека погибли, по меньшей мере 7 ранены.

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