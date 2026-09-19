Сотрудники горсовета Роман Трепалин и Алла Корниенко погибли в результате удара РФ по многоэтажке в Сумах
В результате удара РФ по Сумам вечером 18 сентября погибли двое сотрудников исполнительного комитета Сумского горсовета — Алла Корниенко и Роман Трепалин.
Об этом сообщила заместитель мэра Римма Быкова, передает Цензор.НЕТ.
Погибли сотрудники Сумского горсовета
"Сегодня, 18 сентября, Сумы вновь пережили страшный вечер. Враг нанес удар КАБом по многоэтажному жилому дому. Среди тех, чьи жизни унесла эта атака, — двое наших сотрудников исполнительного комитета Сумского городского совета: Алла Корниенко и Роман Трепалин. Замечательные добрые люди и высококвалифицированные сотрудники. Это невосполнимая утрата для их семей и большое горе для всех нас", — написала она.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября российские управляемые авиабомбы попали в многоэтажный жилой дом в городе Сумы. Два человека погибли, по меньшей мере 7 ранены.
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