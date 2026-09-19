Росіяни атакували Хмельниччину: на підприємстві виникла пожежа

Вранці 19 вересня російські війська атакували Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони знищили ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

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Унаслідок атаки сталося загоряння на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Що відомо?

У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

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