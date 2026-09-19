Росіяни атакували Хмельниччину: на підприємстві виникла пожежа
Вранці 19 вересня російські війська атакували Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони знищили ворожі безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.
Унаслідок атаки сталося загоряння на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.
Що відомо?
У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:
- 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Будь ласка, зачекайте...
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