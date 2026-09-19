Россияне атаковали Хмельницкую область: на предприятии возник пожар

Утром 19 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Сергей Тюрин.

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В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Что известно?

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

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