Россияне атаковали Хмельницкую область: на предприятии возник пожар
Утром 19 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Сергей Тюрин.
В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Что известно?
В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:
- 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
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