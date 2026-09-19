РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12623 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Хмельницкой области
292 0

Россияне атаковали Хмельницкую область: на предприятии возник пожар

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

Утром 19 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Сергей Тюрин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий в Хмельницком районе.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Что известно?

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Балаклею: погибли четверо мирных жителей. В городе объявлен день траура. ФОТО

Автор: 

беспилотник (5734) обстрел (35497) Хмельницкая область (1142)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 