РФ атаковала 7 областей Украины: погибли 14 человек, 52 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Сумскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сумская область: трое погибших и 15 раненых

По данным полиции, за сутки российские войска нанесли удары по 26 населенным пунктам в четырех районах Сумской области, сообщили в полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБ по многоэтажному дому погибли 51-летний мужчина и 45-летняя женщина. Ранения получили мужчины в возрасте 58, 73, 71, 70 и 46 лет, 7-летний мальчик, а также женщины 67, 79 и 76 лет и 13-летняя девочка.

Кроме того, в медицинское учреждение обратились 24-летняя женщина, пострадавшая в результате удара КАБ, и 16-летний юноша, получивший травмы во время атаки дрона. Оба пострадали 16 сентября.

В Конотопской громаде в результате ударов БПЛА ранены две женщины — 61 и 35 лет.

В Белопольской громаде в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона погиб 33-летний мужчина, еще один, 35-летний, получил ранения.

В Бездрицкой громаде повреждено здание частного предприятия и два домовладения.

Николаевская область: повреждены дома и инфраструктура

В течение суток российские войска атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed, сообщил и.о. начальника Георгий Решетилов.

В результате атаки повреждены административное здание, частный дом, автомобиль и окна многоквартирного дома.

Днепропетровская область: двое человек пострадали

Российские войска более 10 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Павлограде возник пожар, повреждена амбулатория.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Томаковская громады. Повреждены торговый центр, инфраструктура и автомобиль. 54-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, 43-летняя женщина проходит амбулаторное лечение.

В Зеленодольской громаде на Криворожье поврежден частный дом.

В Васильковской громаде Синельниковского района повреждены частные дома и автомобиль.

Херсонская область: погибли три человека, пятеро ранены

В течение суток российские войска атаковали Херсон и 25 населенных пунктов области с помощью авиации, дронов и артиллерии, сообщил глава ОГА Александр Прокудин

Повреждены пять многоэтажных домов, семь частных домов, административные здания, магазины, вышка сотовой связи, хозяйственное сооружение, газопровод и автомобили.

По предварительным данным, в результате атак погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В то же время около 11:10 российские войска обстреляли из артиллерии Нововоронцовку. В результате удара погибла женщина, личность которой в настоящее время устанавливается.

Также из опасных районов эвакуировали девять человек.

Запорожская область: за сутки зафиксировано 1015 ударов

В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранены трое человек, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Всего за сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам области.

Зафиксировано 15 авиационных ударов, 758 атак БПЛА, восемь обстрелов из РСЗО и 235 артиллерийских ударов.

Поступило 61 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Донецкая область: погиб мужчина, 13 человек ранены

Российские войска атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области. Погиб один мирный житель, еще 13 человек получили ранения, сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

По Славянску россияне нанесли удар двумя КАБ-250. Ранены 10 гражданских лиц. Повреждены три многоквартирных и один частный дом, административное здание, отделение экспресс-доставки, шесть магазинов, кафе, рынок, два автомобиля и два грузовика.

В Краматорске в результате удара FPV-дронов погиб один человек, еще один получил травмы. Повреждены многоквартирный дом, учебное заведение и два автомобиля.

В Белозерске ранен гражданский житель, повреждены два частных дома.

В Никольском FPV-дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего человек получил травмы.

Также повреждения зафиксированы в других населенных пунктах области.

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Харьковская область: пять погибших и 15 раненых

В течение суток российские войска атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли пять человек, еще 15 пострадали, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Липкуватовке Нововодолажской громады погиб 30-летний мужчина, ещё восемь человек пострадали.

В Великом Бурлуке ранения получили двое мужчин в возрасте 63 и 58 лет и 73-летняя женщина.

В Балаклее погибли мужчины 60, 55 и 74 лет, а также 71-летняя женщина. Ранения получили женщины 56, 58 и 80 лет.

В Слатыно ранен 66-летний мужчина.

По Индустриальному району Харькова российские войска нанесли ракетный удар. Всего по области было применено две ракеты, пять КАБ, два БПЛА типа "Молния", пять FPV-дронов и 52 беспилотника, тип которых устанавливается. В Харькове повреждены складское помещение и многоквартирный дом.

В Купянском районе повреждены складское здание, кафе, три частных и четыре многоквартирных дома, а также дошкольное учебное заведение.

В Изюмском районе повреждены два дома.

В Харьковском районе зафиксированы повреждения автомобилей, частных домов, электропоезда и электросетей. В Лозовском районе повреждено складское здание, в Чугуевском — склад и магазин.

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