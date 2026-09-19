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Новости Обстрелы Сумщины
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Четыре человека погибли в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Сумщине

Россияне нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Сумской области

Сегодня, 19 сентября, российские оккупанты атаковали автомобиль в Шосткинском районе Сумской области с помощью FPV-дрона, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека.

Среди погибших — супруги: мужчина 58 лет и женщина 56 лет.

Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

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Что предшествовало

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обстрел (35497) Сумская область (4536) Шосткинский район (178)
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