433 0
Четыре человека погибли в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Сумщине
Сегодня, 19 сентября, российские оккупанты атаковали автомобиль в Шосткинском районе Сумской области с помощью FPV-дрона, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека.
Среди погибших — супруги: мужчина 58 лет и женщина 56 лет.
Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября российские управляемые авиабомбы попали в многоэтажный жилой дом в городе Сумы. Два человека погибли, по меньшей мере 7 ранены.
- Позже стало известно, что в результате удара РФ по Сумам вечером 18 сентября погибли двое сотрудников исполнительного комитета Сумского горсовета — Алла Корниенко и Роман Трепалин.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль