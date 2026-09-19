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Россияне обстреляли Сумы дальнобойной артиллерией: повреждена инфраструктура, есть раненый
Утром 19 сентября российские войска нанесли удары по Сумам с применением дальнобойной артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко.
"Утром Россия обстреляла Сумы с помощью системы дальнобойной артиллерии", — говорится в сообщении.
- Артиллерийские удары враг нанес по объектам инфраструктуры города в различных микрорайонах.
- Зафиксировано попадание по одному из предприятий городского хозяйства.
- Ранение получил мужчина (его состояние уточняется).
- В трех местах были повреждены частные автомобили и объекты инфраструктуры.
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