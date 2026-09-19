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Новости Обстрел Сум
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Россияне обстреляли Сумы дальнобойной артиллерией: повреждена инфраструктура, есть раненый

Обстрел города Сумы 18 сентября 2026 года

Утром 19 сентября российские войска нанесли удары по Сумам с применением дальнобойной артиллерии. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко.

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"Утром Россия обстреляла Сумы с помощью системы дальнобойной артиллерии", — говорится в сообщении.

  • Артиллерийские удары враг нанес по объектам инфраструктуры города в различных микрорайонах.
  • Зафиксировано попадание по одному из предприятий городского хозяйства.
  • Ранение получил мужчина (его состояние уточняется).
  • В трех местах были повреждены частные автомобили и объекты инфраструктуры.

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Сумская область (4531) Сумы (1476) Сумский район (717)
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