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Росіяни обстріляли Суми далекобійною артилерією: пошкоджена інфраструктура, є поранений
Російські війська вранці 19 вересня завдали ударів по Сумах із застосуванням далекобійної артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВА Сергій Кривошеєнко.
"Вранці росія била по Сумах системою далекобійної артилерії", - ідеться в повідомленні.
- Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах.
- Зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства.
- Поранення отримав чоловік (його стан уточнюється).
- На трьох локаціях пошкоджень зазнали приватні автівки, інфраструктурні обʼєкти.
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