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Новини Обстріл Сум
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Росіяни обстріляли Суми далекобійною артилерією: пошкоджена інфраструктура, є поранений

Обстріл міста Суми 18 вересня 2026 року

Російські війська вранці 19 вересня завдали ударів по Сумах із застосуванням далекобійної артилерії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВА Сергій Кривошеєнко.

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"Вранці росія била по Сумах системою далекобійної артилерії", - ідеться в повідомленні.

  • Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах.
  • Зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства.
  • Поранення отримав чоловік (його стан уточнюється).
  • На трьох локаціях пошкоджень зазнали приватні автівки, інфраструктурні обʼєкти.

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Сумська область (4966) Суми (1064) Сумський район (725)
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