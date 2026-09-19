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Новини Обстріли Сумщини
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Чотири людини загинули внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю на Сумщині

Росіяни вдарили FPV-дроном по авто на Сумщині

Сьогодні, 19 вересня, російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль у Шосткинському районі Сумської області, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули чотири людини.

Серед загиблих - подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років.

Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

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Що передувало

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обстріл (36808) Сумська область (4966) Шосткинський район (178)
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