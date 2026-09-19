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Чотири людини загинули внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю на Сумщині
Сьогодні, 19 вересня, російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль у Шосткинському районі Сумської області, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули чотири людини.
Серед загиблих - подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років.
Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що увечері 18 вересня російські керовані авіабомби влучили у багатоповерховий житловий будинок у місті Суми. Двоє людей загинули, щонайменше 7 поранені.
- пізніше стало відомо, що внаслідок удару РФ по Сумах ввечері 18 вересня загинули двоє працівників виконавчого комітету Сумської міськради Алла Корнієнко та Роман Трепалін.
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