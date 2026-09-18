Росіяни масовано атакували Конотоп дронами: пошкоджені школа, лікарні та залізниця

Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Конотопу Сумської області. Унаслідок ворожого нальоту пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, приватні будинки, газорозподільну мережу та залізницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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За словами посадовця, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали об'єкти соціальної інфраструктури міста.

Зокрема, пошкоджено приміщення дитячого садка та будівлю школи №11.

Також зафіксовано пошкодження медичних закладів та значної кількості приватних житлових будинків.

Внаслідок атаки пошкоджена залізниця

Російський наліт також пошкодив залізничну інфраструктуру Конотопа.

"Є багато пошкоджених приватних будинків. Маємо пошкодження в медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю…", – повідомив Семеніхін.

Частина міста залишилася без газу

Через пошкодження газорозподільної мережі значна частина Конотопа залишилася без газопостачання.

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Крім того, внаслідок атаки перебито багато ліній електропередач. Наслідки російського удару продовжують уточнювати.

Постраждалі

За словами Семеніхіна, першою постраждалою виявилася жінка 1965 року народження. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу - жінку 1991 року народження. Вона дістала множинні поранення рук.

Таким чином, станом на 04:19 18 вересня відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Конотоп.

Інформація про наслідки обстрілу та масштаби пошкоджень уточнюється.

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