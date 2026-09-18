Россияне массированно атаковали Конотоп дронами: повреждены школа, больницы и железная дорога
Российские войска совершили массированную атаку с использованием беспилотников по Конотопу в Сумской области. В результате вражеского налета были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, частные дома, газораспределительная сеть и железная дорога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
По словам чиновника, в результате российской атаки были повреждены объекты социальной инфраструктуры города.
В частности, повреждены помещения детского сада и здание школы № 11.
Также зафиксированы повреждения медицинских учреждений и значительного количества частных жилых домов.
В результате атаки повреждена железная дорога
Российский налёт также повредил железнодорожную инфраструктуру Конотопа.
"Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога…", — сообщил Семенихин.
Часть города осталась без газа
Из-за повреждений газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения.
Кроме того, в результате атаки повреждено много линий электропередач. Последствия российского удара продолжают уточняться.
Пострадавшие
По словам Семенихина, первой пострадавшей оказалась женщина 1965 года рождения. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию.
Впоследствии стало известно ещё об одной пострадавшей — женщине 1991 года рождения. Она получила множественные ранения рук.
Таким образом, по состоянию на 04:19 18 сентября известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Конотоп.
Информация о последствиях обстрела и масштабах повреждений уточняется.
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