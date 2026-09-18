Россияне массированно атаковали Конотоп дронами: повреждены школа, больницы и железная дорога

Российские войска совершили массированную атаку с использованием беспилотников по Конотопу в Сумской области. В результате вражеского налета были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, частные дома, газораспределительная сеть и железная дорога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

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По словам чиновника, в результате российской атаки были повреждены объекты социальной инфраструктуры города.

В частности, повреждены помещения детского сада и здание школы № 11.

Также зафиксированы повреждения медицинских учреждений и значительного количества частных жилых домов.

В результате атаки повреждена железная дорога

Российский налёт также повредил железнодорожную инфраструктуру Конотопа.

"Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога…", — сообщил Семенихин.

Часть города осталась без газа

Из-за повреждений газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения.

Кроме того, в результате атаки повреждено много линий электропередач. Последствия российского удара продолжают уточняться.

Пострадавшие

По словам Семенихина, первой пострадавшей оказалась женщина 1965 года рождения. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию.

Впоследствии стало известно ещё об одной пострадавшей — женщине 1991 года рождения. Она получила множественные ранения рук.

Таким образом, по состоянию на 04:19 18 сентября известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Конотоп.

Информация о последствиях обстрела и масштабах повреждений уточняется.

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