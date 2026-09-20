РФ атакувала Сумщину та Харківщину: четверо загиблих, 11 постраждалих

Протягом минулої доби, 20 вересня, російські військові били ракетами, КАБами, артилерією та дронами по Сумщині та Харківщині.: є загиблі й постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в ОВА.

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Сумщина

"Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів", - повідомили в Сумській ОВА.

Жертви на Сумщині

У Свеській громаді внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю загинули двоє чоловіків 58 і 45-років та дві жінки 56 і 76-років.



У Сумській громаді внаслідок удару з артилерії поранено 42-річного чоловіка.



У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 48-річну жінку та 57-річного чоловіка.



До медичного закладу звернувся 13-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару КАБу 18 вересня у Сумській громаді.

За медичною допомогою звернулася 55-річна жінка, яка отримала травми внаслідок удару ворожого дрона 17 вересня у Глухівській громаді.

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Руйнування на Сумщині

Протягом доби, з ранку 19 вересня до ранку 20 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 17 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.



Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:



- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, знищено та пошкоджено автомобілі;



- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду;



- у Попівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;



- у Великописарівській громаді пошкоджено службовий транспортний засіб;



- у Свеській громаді зруйновано житлові будинки, пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль;



- у Конотопській громаді пошкоджено складські приміщення;



- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки;



- у Середино-Будській, Зноб-Новгородській та Ямпільській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та господарчі споруди, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

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Харківщина

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області", повідомив Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема дитина.

У м. Балаклія зазнав гострої реакції на стрес 14-річний хлопець, отримав поранення 19-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 32-річну жінку; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 72-річна жінка; у м. Ізюм поранено 50-річного чоловіка.



Ворог атакував БпЛА Слобідський та Індустріальний райони Харкова.



Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 ракети; 2 РСЗВ; 3 БпЛА типу "Молнія"; 8 fpv-дронів: 11 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів);



- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Троїцьке);



- в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж, адмінбудівлю (м. Балаклія), залізничну інфраструктуру, 2 автомобілі, 2 магазини (м. Барвінкове), 2 приватні будинки, 2 автомобілі, господарчу споруду (м. Ізюм);



- у Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі, приватний будинок, магазин (м. Дергачі), автомобіль (с. Білаші);



- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Вишневе), електромережі (сел. Близнюки);



- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, будинок культури, навчальний заклад, автобус (с. Артемівка).