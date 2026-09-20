РФ атакувала Сумщину та Харківщину: четверо загиблих, 11 постраждалих
Протягом минулої доби, 20 вересня, російські військові били ракетами, КАБами, артилерією та дронами по Сумщині та Харківщині.: є загиблі й постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в ОВА.
Сумщина
"Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів", - повідомили в Сумській ОВА.
- Жертви на Сумщині
У Свеській громаді внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю загинули двоє чоловіків 58 і 45-років та дві жінки 56 і 76-років.
У Сумській громаді внаслідок удару з артилерії поранено 42-річного чоловіка.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 48-річну жінку та 57-річного чоловіка.
До медичного закладу звернувся 13-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару КАБу 18 вересня у Сумській громаді.
За медичною допомогою звернулася 55-річна жінка, яка отримала травми внаслідок удару ворожого дрона 17 вересня у Глухівській громаді.
- Руйнування на Сумщині
Протягом доби, з ранку 19 вересня до ранку 20 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 17 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, знищено та пошкоджено автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду;
- у Попівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено службовий транспортний засіб;
- у Свеській громаді зруйновано житлові будинки, пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль;
- у Конотопській громаді пошкоджено складські приміщення;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки;
- у Середино-Будській, Зноб-Новгородській та Ямпільській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та господарчі споруди, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
Харківщина
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області", повідомив Олег Синєгубов.
- Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, зокрема дитина.
У м. Балаклія зазнав гострої реакції на стрес 14-річний хлопець, отримав поранення 19-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 32-річну жінку; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 72-річна жінка; у м. Ізюм поранено 50-річного чоловіка.
Ворог атакував БпЛА Слобідський та Індустріальний райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 ракети; 2 РСЗВ; 3 БпЛА типу "Молнія"; 8 fpv-дронів: 11 БпЛА (тип встановлюється).
- Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Троїцьке);
- в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж, адмінбудівлю (м. Балаклія), залізничну інфраструктуру, 2 автомобілі, 2 магазини (м. Барвінкове), 2 приватні будинки, 2 автомобілі, господарчу споруду (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі, приватний будинок, магазин (м. Дергачі), автомобіль (с. Білаші);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Вишневе), електромережі (сел. Близнюки);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, будинок культури, навчальний заклад, автобус (с. Артемівка).
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