У Старій Гнилиці на Харківщині РФ вдарила по фермі: 6 загиблих і 12 поранених
Вранці 24 вересня російські війська завдали удару по агропідприємству в селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 12 працівників ферми постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російського удару було пошкоджено приміщення ферми. Станом на 9:23 було відомо про шістьох загиблих.
"Серед загиблих - двоє чоловіків і четверо жінок", - зазначив Синєгубов.
Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих, однак згодом їх кількість зросла до 12.
Пораненим надають медичну допомогу
Усі постраждалі є працівниками агропідприємства. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Екстрені та профільні служби продовжують працювати на місці удару в посиленому режимі.
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