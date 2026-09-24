У Старій Гнилиці на Харківщині РФ вдарила по фермі: 6 загиблих і 12 поранених

Вранці 24 вересня російські війська завдали удару по агропідприємству в селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 12 працівників ферми постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок російського удару було пошкоджено приміщення ферми. Станом на 9:23 було відомо про шістьох загиблих.

"Серед загиблих - двоє чоловіків і четверо жінок", - зазначив Синєгубов.

Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих, однак згодом їх кількість зросла до 12.

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Пораненим надають медичну допомогу

Усі постраждалі є працівниками агропідприємства. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Екстрені та профільні служби продовжують працювати на місці удару в посиленому режимі.

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