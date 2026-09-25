Рашисти вдарили по парковці в Києві: четверо загиблих, серед постраждалих дитина. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська знову атакували Київ безпілотниками, внаслідок чогго, попередньо, є постраждалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повітряні сили попередили про рух реактивні БпЛА над містом.

Пізніше у столиці пролунали вибухи.

У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі



За попередньою інформацією, є постраждалі.

"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали", - додав мер.





За словами мера Києва, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Серед семи постраждалих - одна дитина.

Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.

Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей.

Відомо також пошкодження ще одного медзакладу в Києві - у Соломʼянському районі.

Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. Зокрема – одну дитину

Читайте: Наслідки атак на Київ: загинув підліток, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.

Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Читайте: Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 24 вересня: у місті пролунали вибухи (оновлено)