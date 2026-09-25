Рашисти вдарили по парковці в Києві: четверо загиблих, серед постраждалих дитина. ВІДЕО+ФОТО
Російські війська знову атакували Київ безпілотниками, внаслідок чогго, попередньо, є постраждалі.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про рух реактивні БпЛА над містом.
Пізніше у столиці пролунали вибухи.
У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі
За попередньою інформацією, є постраждалі.
"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали", - додав мер.
За словами мера Києва, кількість загиблих зросла до чотирьох.
Серед семи постраждалих - одна дитина.
Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.
Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей.
Відомо також пошкодження ще одного медзакладу в Києві - у Соломʼянському районі.
Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. Зокрема – одну дитину
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сигнал жовтої тревоги в Києві тепер, як ******* казати ЗЄльоні, нон стоп - 27/7
а давайте... "Я розповім Вам про Україну своєї мрії...."
весь час сидіти в бомбосховищі
Згадую, що на початку серпня ЦАР пересічним доповів , що Царська СВО по 40-денному примусу Путла до миру пройшла успішно ... якось дивно кияни цей "успіх" на собі відчувають!