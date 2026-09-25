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Новини Обстріли Києва
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Рашисти вдарили по парковці в Києві: четверо загиблих, серед постраждалих дитина. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська знову атакували Київ безпілотниками, внаслідок чогго, попередньо, є постраждалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про рух реактивні БпЛА над містом. 

Пізніше у столиці пролунали вибухи. 

У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі

За попередньою інформацією, є постраждалі.

"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали", - додав мер.

Наслідки удару по Києву 25 вересня
Наслідки удару по Києву 25 вересня

За словами мера Києва, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Серед семи постраждалих - одна дитина.

Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.

Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей.

Відомо також пошкодження ще одного медзакладу в Києві - у Соломʼянському районі.

Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. Зокрема – одну дитину

Читайте: Наслідки атак на Київ: загинув підліток, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
  • Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Читайте: Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 24 вересня: у місті пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

Київ (17162) обстріл (37028)
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Топ коментарі
+18
ти звідкиля, дядя ?
сигнал жовтої тревоги в Києві тепер, як ******* казати ЗЄльоні, нон стоп - 27/7
а давайте... "Я розповім Вам про Україну своєї мрії...."
весь час сидіти в бомбосховищі

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25.09.2026 15:37 Відповісти
+17
З середини літа мацковити безперешкодно розстрілюють Київ і вдень , і вночі !

Згадую, що на початку серпня ЦАР пересічним доповів , що Царська СВО по 40-денному примусу Путла до миру пройшла успішно ... якось дивно кияни цей "успіх" на собі відчувають!
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25.09.2026 15:15 Відповісти
+13
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25.09.2026 15:42 Відповісти

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