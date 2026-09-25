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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты ударили по парковке в Киеве: четверо погибших, среди пострадавших ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска вновь атаковали Киев с помощью беспилотников, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Военно-воздушные силы предупредили о движении реактивных БПЛА над городом. 

Позже в столице раздались взрывы. 

В Соломенском районе в результате попадания БПЛА в офисное здание поврежден фасад и выбиты окна в здании

По предварительной информации, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - добавил мэр.

Наслідки удару по Києву 25 вересня
Наслідки удару по Києву 25 вересня

По словам мэра Киева, количество погибших выросло до четырех.

Среди семи пострадавших – один ребенок.

Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован.

Всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек.

Читайте: Последствия атак на Киев: погиб подросток, 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
  • Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.

Читайте: Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 24 сентября: в городе прогремели взрывы (обновлено)

Автор: 

Киев (27550) обстрел (35712)
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Топ комментарии
+18
ти звідкиля, дядя ?
сигнал жовтої тревоги в Києві тепер, як ******* казати ЗЄльоні, нон стоп - 27/7
а давайте... "Я розповім Вам про Україну своєї мрії...."
весь час сидіти в бомбосховищі

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25.09.2026 15:37 Ответить
+17
З середини літа мацковити безперешкодно розстрілюють Київ і вдень , і вночі !

Згадую, що на початку серпня ЦАР пересічним доповів , що Царська СВО по 40-денному примусу Путла до миру пройшла успішно ... якось дивно кияни цей "успіх" на собі відчувають!
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25.09.2026 15:15 Ответить
+13
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25.09.2026 15:42 Ответить

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