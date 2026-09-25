Рашисты ударили по парковке в Киеве: четверо погибших, среди пострадавших ребенок. ВИДЕО+ФОТО
Российские войска вновь атаковали Киев с помощью беспилотников, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Военно-воздушные силы предупредили о движении реактивных БПЛА над городом.
Позже в столице раздались взрывы.
В Соломенском районе в результате попадания БПЛА в офисное здание поврежден фасад и выбиты окна в здании
По предварительной информации, есть пострадавшие.
"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - добавил мэр.
По словам мэра Киева, количество погибших выросло до четырех.
Среди семи пострадавших – один ребенок.
Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован.
Всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек.
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сигнал жовтої тревоги в Києві тепер, як ******* казати ЗЄльоні, нон стоп - 27/7
а давайте... "Я розповім Вам про Україну своєї мрії...."
весь час сидіти в бомбосховищі
Згадую, що на початку серпня ЦАР пересічним доповів , що Царська СВО по 40-денному примусу Путла до миру пройшла успішно ... якось дивно кияни цей "успіх" на собі відчувають!