Рашисты ударили по парковке в Киеве: четверо погибших, среди пострадавших ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска вновь атаковали Киев с помощью беспилотников, в результате чего, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Военно-воздушные силы предупредили о движении реактивных БПЛА над городом.

Позже в столице раздались взрывы.

В Соломенском районе в результате попадания БПЛА в офисное здание поврежден фасад и выбиты окна в здании



По предварительной информации, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, горят автомобили и обнаружили тела трех погибших. 7 человек пострадали", - добавил мэр.





По словам мэра Киева, количество погибших выросло до четырех.

Среди семи пострадавших – один ребенок.

Пожар на парковке возле офисного центра был ликвидирован.

Всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек.

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Что предшествовало?

Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.

Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.

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