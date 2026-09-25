Россияне атаковали Киев: БпЛА попали в жилые дома, погиб 14-летний парень (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия удара зафиксированы в двух районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
БПЛА попал в 25-этажный дом
В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание БпЛА в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа.
Также в этом районе в результате падения беспилотника произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно, есть пострадавший.
Экстренные службы направляются на места происшествий.
В Подольском районе повреждено нежилое здание
В Подольском районе зафиксировано попадание БпЛА в нежилое здание.
В Печерском районе Киева БпЛА попал в многоэтажку
В Печерском районе Киева зафиксировано попадание российского беспилотника в многоэтажный жилой дом.
По предварительной информации, попадание произошло на уровне 7-10 этажей многоэтажки.
Погибший и пострадавшие
В результате атаки известно о трех пострадавших, сообщил Кличко.
"Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
"К сожалению, от вражеского удара погиб 14-летний парень. Выражаем соболезнования родным и близким", - впоследствии сообщили в КГВА.
Смерть ребенка также подтвердили в Национальной полиции Украины, уточнив, что подросток погиб в результате попадания БПЛА в 16-этажный жилой дом в Печерском районе на уровне 10-11 этажей.
"По меньшей мере, семь жителей получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Последствия атаки в Печерском районе
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